Empoli-Milan, formazioni ufficiali: una sorpresa a centrocampo

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo, Florenzi; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli. A disp.: Nava, Mirante, Jovic, Romero, Gabbia, Chaka Traorè, Jimenez, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi.

EMPOLI (4-3-1-2) : Caprile; Ebuehi, Ismajli, Walukiewickz, Luperto; Cambiaghi, Grassi, Maleh; Baldanzi; Gyasi, Caputo. All. Andreazzoli. A disp.: Perisan, Berisha, Shpendi, Marin, Cancellieri, Ranocchia, Destro, Maldini, Indragoli, Sodero.

