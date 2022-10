Dinamo Zagabria-Milan, le formazioni: Pioli deve sciogliere due dubbi

23/10/2022 14:23

Archiviato il 4-1 al Monza in campionato il Milan si rituffa sulle coppe. Martedì alle 21 c'è Dinamo Zagabria-Milan, quinta giornata della fase a gironi di Champions League. La gara sarà trasmessa in diretta da Sky. I canali di riferimento sui quali sarà possibile vedere il match sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). I clienti Sky potranno usufruire anche del servizio streaming Sky Go. Inoltre, il match sarà in diretta anche su Mediaset Infinity.

Pioli deve fare ancora i conti con l'emergenza: assenti sicuri i lungodegenti: Maignan, Calabria, Florenzi, Saelemaekers e Ibra sono ancora da valutare le condizioni di Diaz e Dest usciti infortunati dal match di ieri. Il Milan ha reso noto che Brahim ha riportato una contrattura al gluteo sinistro, mentre per il nazionale americano si tratta di un generico affaticamento muscolare. Con Tomori squalificato se Dest non ce la facesse, occorrerebbe allargare Kalulu, con Kjaer e Gabbia coppia centrale. In mediana tornerà Tonali mentre davanti rientreranno dal primo minuto sia Leao che Giroud. Sulla trequarti ballottaggio tra Krunic e De Ketelaere se Brahim dà forfait. Queste le probabili formazioni:



Dinamo Zagabria (3-5-2): Livakovic; Moharrami, Peric, J.Sutalo; Theophile-Catherine, Ljubicic, Ademi, Ivanusec, Misic; Orsic, Petkovic. All. Cacic

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli