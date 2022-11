Cremonese-Milan, le formazioni: Pioli ha scelto il vice-Giroud

06/11/2022 12:10

Archiviato il successo batticuore a San Siro contro lo Spezia il Milan non ha il tempo di rifiatare: martedì alle 20.45 c'è il turno infrasettimanale e allo "Zini" si gioca Cremonese-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo, affiancato in cronaca da Massimo Ambrosini.

Nella Cremonese gioca dal 1' l'ex di turno Meité insieme a Pickel con Sernicola e Quagliata esterni. Davanti tocca alla coppia Dsadjout-Okereke. Nel Milan Pioli - che deve fare a meno dello squalificato Giroud - lancia dal 1' Origi in attacco sorretto da Messias, De Ketelaere e Leao. In mediana torna Tonali al fianco di Bennacer, mentre in difesa sarà Kjaer ad affiancare Tomori. Queste le probabili formazioni:

CREMONESE (3-4-1-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meitè, Pickel, Quagliata; Buonaiuto; Tsadjout, Okereke. All. Alvini.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi. All. Pioli.