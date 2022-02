Coppa Italia, Milan-Lazio, formazioni e dove vederla in tv: Pioli non ha scelta

08/02/2022 16:27

La corsa scudetto può attendere, per il Milan c'è da inseguire prima un altro obiettivo: il passaggio alle semifinali di Coppa Italia. Domani alle 21 a San Siro la squadra di Pioli affronta la Lazio di Sarri. Diretta tv in chiaro e in esclusiva su Canale 5, con telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e commento tecnico di Roberto Cravero.

Milan-Lazio, le probabili formazioni

In sede di presentazione dell'incontro Pioli ha fatto l'elenco degli assenti: Ibra sicuramente fuori, Rebic forse, Tomori non al meglio ma potrebbe stringere i denti. Difficile immaginare ampie rotazioni, dunque, anche se il tecnico avrebbe fatto volentieri turnover in ottica campionato. Probabile l'impiego di Tonali e Kessie in mediana, con Saelemaekers, Diaz e Leao alle spalle dello stakanovista Giroud. In difesa, spazio alla coppia centrale Kalulu-Romagnoli. Nella Lazio si rivede Reina tra i pali, mentre in attacco largo al tridente Anderson-Immobile-Zaccagni. Questi i possibili undici di partenza:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri