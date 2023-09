Champions, Milan-Newcastle le formazioni: come cambia Pioli dopo derby

17/09/2023 16:28

Parola d'ordine dimenticare il derby. Il Milan archivia il cappotto subìto contro l'Inter e si tuffa in Champions League. Domani alle 18.45 la prima partita del girone: Milan-Newcastle. Si gioca a San Siro, diretta su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252), diretta Streaming: Infinity+, Sky Go e NOW.

Pioli non intende fare rivoluzioni in squadra ma pensa a qualche cambio. In difesa ritrova Tomori, che era squalificato nel derby e che sostituirà Kjaer. Ancora out Kalulu toccherà a Thiaw con Calabria e Theo sulle fasce. In mezzo dal 1' Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders mentre nel tridente, assieme a Leao e Giroud, dovrebbe toccare a Chukwueze. Nel Newcastle dovrebbe farcela a recuperare Tonali.

Queste le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Chukwueze, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

Newcastle (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Allenatore: Howe