Champions, Milan-Inter le formazioni: Pioli e Inzaghi hanno sciolto i dubbi

08/05/2023 15:32

L'attesa è quasi finita: l'euroderby è pronto per andare in scena. Mercoledì alle 21 a San Siro c'è Milan-Inter, andata delle semifinali di Champions League. Arbitra lo spagnolo Gil Manzano, la gara sarà trasmessa in diretta in chiaro su Tv8 e in streaming su Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.



Nel Milan solo domani si saprà se sarà della gara Leao ma la sensazione è che dopo il problema muscolare riportato con la Lazio il portoghese non sarà disponibile, per tornare al meglio al ritorno. Al suo posto Saelemaekers con Bennacer e Diaz trequartisti alle spalle di Giroud. Come partner di difesa di Tomori ci sarà Kjaer con Calabria e Theo Hernandez terzini, Tonali e Krunic coppia di centrocampo.

Nell'Inter è lotta per una maglia tra Brozovic e Calhanoglu, con Mkhitaryan che andrebbe in panchina nel caso la scelta ricadesse sul croato. Darmian terzo di difesa, Dimarco titolare. Davanti Dzeko con Lautaro. Lukaku pronto a entrare a gara in corso. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S.Inzaghi