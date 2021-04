Cagliari-Roma, le formazioni e dove vederla

23/04/2021 16:25

Conta tantissimo per il Cagliari che si gioca la permanenza in A, un po' meno per la Roma che sembra ormai tagliata fuori dai giochi per la Champions la sfida della Sardegna Arena. Match in programma domenica alle 18, con diretta tv su Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Arbitro dell'incontro Irrati.

Cagliari-Roma, le scelte di Fonseca

La sfida contro i rossoblu cade a quattro giorni dal primo impegno nelle semifinali di Europa League contro il Manchester United. Viste anche le fatiche con l'Atalanta, Fonseca pensa a un turnover ragionato con ritorno tra i titolari di Fazio in difesa, Diawara a centrocampo e Mayoral in attacco. Mkhitaryan ha bisogno di minuti nelle game e partirà dall'inizio, tra i pali spazio ancora a Pau Lopez. Nel Cagliari squalificato il grande ex Nainggolan: tandem offensivo composto presumibilmente da Joao Pedro e Simeone.

Cagliari-Roma, le formazioni

Ecco le probabili formazioni di Cagliari-Roma:

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All. Semplici

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Diawara, Veretout, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. All. Fonseca