Cagliari-Milan, le formazioni: Pioli ha scelto l'attaccante titolare

17/03/2022 11:35

Il Milan vuol confermarsi capolista del campionato e punta al successo pieno nell'anticipo di campionato. Sabato alle 20.45 c'è Cagliari-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn (telecronaca affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico a Simone Tiribocchi) e su Sky Sport Uno (numero 201 e 239 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 satellite, numero 473 e 483 satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite)con telecronaca affidata a Federico Zancan e Luca Marchegiani.



Nel Milan Pioli sta pensando di lanciare dal primo minuto Ibrahimovic come riferimento offensivo, facendo rifiatare Giroud. Sulla trequarti Kessie è in vantaggio rispetto a Brahim Diaz, in un trio con Leao più Saelemaekers favorito su Messias. In difesa conferma per Kalulu al fianco di Tomori. Queste le probabili formazioni:

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Baselli, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. All. Mazzarri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Ibrahimovic. All.Pioli