C.Italia, Milan-Lazio: le formazioni e dove vederla in tv

07/02/2022 15:33

Archiviato il derby vinto il Milan si tuffa sulla coppa Italia. Mercoledì alle 21 a San Siro, per i quarti di finale in partita secca, si gioca Milan-Lazio. La gara sarà trasmessa in diretta, in chiaro e in esclusiva su Canale 5. La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, commento tecnico di Roberto Cravero.

Pioli non ha molte alternative, visto che mancheranno ancora Ibra e Rebic mentre Tomori non è ancora al top. Kessie torna nella sua posizione di mediano al fianco di Tonali, ci sarà Diaz a giocare trequartista con Giroud confermato punta centrale dal 1'. Diverse novità nella Lazio. Probabile il ritorno tra i pali di Reina, con Hysaj e Marusic sulle corsie e la coppia Patric-Radu al centro della difesa. A centrocampo confermato Milinkovic, ballottaggio Luis Alberto-Basic col primo ad oggi favorito. In regia Cataldi. Infine, nel tridente d’attacco, ai lati di Immobile, sono favoriti Pedro e Felipe Anderson con Zaccagni pronto a subentrare. Queste le probabili formazioni



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Radu, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri