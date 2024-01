C.Italia, Milan-Atalanta formazioni e dove vederla in tv: Pioli cambia dietro

08/01/2024 17:07

Archiviato il franco successo in campionato a Empoli il Milan si tuffa sulla coppa Italia. Mercoledì alle 21 a San Siro c'è Milan-Atalanta, gara secca valida per i quarti di finale.

Non può fare troppo turnover Pioli che ha sempre una rosa ristretta per i vari infortuni. In difesa con Florenzi ko Theo torna a sinistra con Gabbia centrale, centrocampo con Adli e Reijnders. Jovic dovrebbe far rifiatare Giroud in avanti. Nella Dea possibile tandem Scamacca e De Ketelaere, pronto a sfidare il suo passato. Queste le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Jovic. All. Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini