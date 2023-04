Bologna-Milan, formazioni ufficiali: La rivoluzione di Pioli

MILAN (4-2-3-1) : Tatarusanu; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Tourè; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi. A disp.: Mirante, Maignan, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Gabbia, Tonali, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-4-2): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Dominguez, Schouten, Ferguson, Aebischer, Sansone, Barrow. A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Moro, Zirkzee, Bonifazi, Medel, Lykogiannis, Pyyhtia, De Silvestri, Amey. All.: Thiago Motta.

Sono state ufficializzate le formazioni di Bologna-Milan che si affrontano alle 18 al Dall'Ara. Come era nell'aria Pioli cambia tutta la squadra e inserisce dal 1' le seconde linee: difesa con Florenzi e Ballo-Tourè esterni e Kalulu-Thiaw centrali in mezzo Vranckx e Pobega, trequarti con Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic e Origi di punta.

