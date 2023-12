Atalanta-Milan, le formazioni e dove vederla in tv

08/12/2023 17:49

Archiviate le ultime polemiche il Milan si rituffa sul campionato. Domani alle 18 a Bergamo c'è Atalanta-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30, arbitra La Penna.

Pioli senza Kalulu, Leao, Thiaw, Pellegrino, Caldara e Okafor: Theo Hernadez si sposta al centro della difesa assieme a Tomori con Florenzi a sinistra. In mezzo c'è Musah con Reijnders, davanti Giroud punta centrale. Gasperini senza Scamacca, Tourè, Palomino e Toloi: agirà come falso nueve De Ketelaere, il grande ex. Queste le probabili formazioni

ATALANTA (4-2-3-1): Musso; Zappacosta, Scalvini, Kolasinac (Hateboer), Ruggeri; de Roon, Ederson; Pasalic, Koopmeiners, Lookman; De Keteleare. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Hernandez, Florenzi; Musah, Reijnders; Chukwueze, Loftus Cheek, Pulisic; Giroud.All. Pioli