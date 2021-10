Atalanta-Milan, le formazioni e dove vederla

01/10/2021 10:29

Si rituffa sul campionato il Milan atteso ora da una difficile trasferta. Domenica alle 20.45 a Bergamo c'è Atalanta-Milan, posticipo della settima giornata di serie A. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn e verrà commentata da Stefano Borghi coadiuvato in cabina di cronaca da Federico Balzaretti.



Gasperini deve fare a meno di Gosens e dovrebbe schierare Maehle a destra con Zappacosta dirottato a sinistra. Davanti Zapata preferito a Muriel. Alle spalle del colombiano ecco Pessina e Malinovskyi. Nel Milan quattro assenze: Ibrahimovic, Bakayoko, Florenzi e Krunic. In attacco ci sarà Rebic sorretto da Saelemaekers, Leao e Brahim Diaz. In difesa rientra Kjaer al fianco di Tomori. In panchina si vede anche Messias, pronto ad entrare a gara in corso. Queste le probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina, Zapata. All. Gasperini.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer; Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli.