Serie A, boom d'ascolti su Dazn: Napoli e Inter doppiano la Juventus

Ancora oltre sei milioni di telespettatori su Dazn nell'ultimo turno di Serie A. Sono stati resi noti i dati d'ascolto relativi alle partite della 14ma giornata di Serie A sull'emittente streaming: bilancio più che lunghiero, col big match del Maradona tra Napoli e Inter che si è rivelato il secondo incontro più visto della stagione alle spalle di Juve-Inter. In particolare, il match tra i campioni d'Italia e la capolista del torneo ha fatto registrare più di due milioni di spettatori, praticamente il doppio di Monza-Juventus, seconda partita più vista nel turno con poco più di un milione di visualizzazioni. La terza? Sassuolo-Roma, con poco meno di 800mila spettatori. Ecco tutti i dati:

