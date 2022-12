Sanremo 2023: ecco per quali squadre tifano i big annunciati da Amadeus

04/12/2022 19:32

Sono stati ufficializzati oggi i 22 big dell'edizione 2023 del Festival di Sanremo, a cui si affiancheranno sei giovani che saranno decisi a breve. Grandi nomi della musica italiana come Giorgia, Articolo 31, Elodie, i Cugini di Campagna, Anna Oxa, Madame, Ultimo e tanti altri. Ma per quali squadre tifano i protagonisti della kermesse canora più celebre e seguita in Italia? Premesso che Amadeus è un appassionatissimo tifoso dell'Inter, che Gianni Morandi - suo partner in conduzione - è tifoso del Bologna e che Chiara Ferragni ha simpatie juventine, ecco una panoramica delle squadre del cuore dei big in gara. Il trattino sta a indicare dubbio o incertezza:

Giorgia: Lazio

Articolo 31: non seguono il calcio

Elodie: Lazio

Colapesce e Di Martino: -

Ariete: -

Modà: Napoli

Mara Sattei: -

Leo Gassmann: Roma

Cugini di Campagna: Lazio

Mr. Rain: -

Marco Mengoni: Roma

Anna Oxa: -

Lazza: Milan

Tananai: Inter

Paola & Chiara: Inter

Lda: Napoli

Madame: -

Gianluca Grignani: Parma

Rosa Chemical: -

Coma_Cose: Milan/Inter

Levante: -

Ultimo: Roma