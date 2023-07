Inter, il ritorno di Schelotto: Sono pronto ad allenare

25/07/2023 20:17

Ezequiel Schelotto non ha dimenticato l'Inter. L'argentino, attualmente nella rosa del Barletta in Serie D, sta pensando al suo futuro, che contemplerebbe una carriera da allenatore: ai microfoni di Sportitalia ha però anche ribadito il suo amore per i colori nerazzurri.

Il 34enne, che nel club che sogna il ritorno tra i professionisti forse potrebbe ritrovare il connazionale ed ex Lazio Mauro Zarate, ha infatti spiegato: