Ziliani: Se la Juve viene trattata come gli altri non vince più, visto?

28/01/2024 11:04

Usa toni sarcastici Paolo Ziliani nel commentare il pareggio di ieri della Juventus contro l'Empoli. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive sui suoi canali social

La notizia, anzi la novità della 22^ giornata che si concluderà stasera con Lazio-Napoli (h. 18:00) e Fiorentina-Inter (h. 20:45), è che la Juventus ha avuto ieri in Juventus-Empoli 1-1 il primo giocatore espulso dall’inizio del torneo. E siccome giocare in 10 uomini per gran parte della partita (Milik è stato espulso al 18’) è un handicap non indifferente anche se ti chiami Juventus e se giochi in casa con la penultima in classifica, la seconda notizia, forse più importante della prima, è che la Juventus ha scoperto - e l’Istituto Luce con lei - che se gli arbitri ti trattano al pari di tutti gli altri club, per esempio cacciando dal campo i tuoi giocatori scorretti o provocatori o violenti, è molto difficile che tu vinca anche partite che sulla carta sembrano una formalità. Insomma, Juventus-Empoli - la partita che avrebbe dovuto mettere ansia e pressione all’Inter per i 3 punti che alla Real Casa consideravano scontati - è finita 1-1 e invece dei 3 punti Allegri ha dovuto accontentarsi di uno. Due punti in meno in classifica, mica bruscolini...