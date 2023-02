Zero tituli? Le quote degli scommettitori spaventano la Roma

02/02/2023 18:39

Roma-Cremonese di ieri in Coppa Italia è una sconfitta giallorossa che riduce al lumicino le possibilità di vincere almeno un titolo per la seconda stagione consecutiva: lo Special One infatti, deve puntare ancora sul colpo internazionale, dopo la Conference League dello scorso maggio, ma la strada in Europa League è in salita per gli esperti di Stanleybet.it e Planetwin365 che vedono il bis europeo del portoghese offerto a 18 volte la posta, lontano dal 5 delle favorite Arsenal e Barcellona.

Ormai impossibile il sogno scudetto, con la distanza dal Napoli capolista, dopo la sconfitta nello scontro diretto di domenica, salita a 16 lunghezze, gap che fa oscillare tra 34 e 35 le possibilità di un clamoroso ribaltone tricolore. Per salvare la stagione Mourinho dovrà quantomeno riportare la Roma in Champions League dopo l'ultima partecipazione del 2018/19: un posto tra le top 4 della Serie A si gioca a 1,70, stessa quota di Lazio e Atalanta, avanti di un punto in classifica e rivali più accreditate per il ritorno nella massima competizione continentale.