Zeman torna sul doping nel calcio: La Juve quella che reagì peggio

24/09/2022 10:32

"Il calcio deve uscire dalle farmacie". Quella denuncia fatta da Zdenek Zeman negli anni '90 resta ancora un marchio per il tecnico boemo. Tornando sulla vicenda-doping in serie A l'ex allenatore di Lazio e Roma, in occasione del Festival dello sport organizzato dalla Gazzetta dello sport, ricorda: "Ci furono reazioni esagerate, tutti sapevano quello che succedeva, la Juve è quella che ha reagito peggio. Perché ai sani bisognava dare farmaci? Di solito servono ai malati. Alla mia squadra comunque la fecero pagare, contai 20 punti in meno. Da allora sono andato sempre in squadre che venivano danneggiate dal sistema ma io sono sempre stato per il rispetto delle regole e dello sport, cosa che purtroppo non sempre c'è, anche ora. Poi c'era anche il doping amministrativo. C'era un giro di soldi eccessivo, poi si è visto come è finito con il Parma, se non c'erano i diritti tv che salvavano i club il calcio sarebbe finito da tempo. Certo, i giornalisti sono strani: quando c'è qualcosa che non va vengono sempre da me".