Zaniolo vuol tornare in Italia ma né alla Roma nè alla Lazio

Ha ritrovato la Nazionale ma vorrebbe ritrovare anche l'Italia. Zaniolo confessa al Corriere dello sport la sua voglia di tornare in A ma non a Roma. E torna sul divorzio con i giallorossi

“Semplice. È stata una grande storia. Ho amato tanto e sono stato ricambiato. Ma le cose nel calcio come nella vita finiscono. Quando è così è meglio separarsì, pur conservando il ricordo nel cuore. Non è successo niente di particolare. La verità è che qualcosa si era interrotto nel feeling con la Roma e abbiamo deciso di comune accordo che non avesse senso trascinare la questione. Mourinho? Non so cosa dire, non me lo aspettavo e mi dispiace per Mourinho. Ma non conoscendo la situazione dall’interno non posso commentare. Se mi domandi di De Rossi ti rispondo con più precisione. Non mi sorprende affatto il suo inizio. Daniele era allenatore già quando giocava. Un capitano pazzesco per me”.