Voller: Ma avete visto cos'ha fatto la Roma? Ho chiamato Fienga

La sconcertante vicenda della Super Lega ha riportato la Roma al centro delle attenzioni di mezzo mondo, soprattutto quando il club giallorosso è stato invitato a diventare uno dei club fondatori della competizione, dopo le risposte negative di Bayern, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain. Sulla questione si è soffermato un'ex gloria della formazione giallorossa, Rudi Voller, in un significativo passaggio della lunga intervista concessa al quotidiano Il Messaggero.

Ecco le parole di Voller, oggi dirigente del Bayer Leverkusen:

“Complimenti ai Friedkin, sono proprio felice che a rappresentare la mia Roma ci siano loro. In Germania abbiamo apprezzato il loro comportamento. Martedì sera ero a Monaco, con il Bayer Leverkusen per la gara contro il Bayern. Allo stadio ho letto il comunicato del club giallorosso che ha dichiarato la sua fedeltà alle istituzioni sportive, a comincare dalla UEFA. Ho subito chiamato l’ad Guido Fienga per manifestargli la mia soddisfazione per la scelta. Li ho ringraziati".