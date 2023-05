Volata Champions, il calendario delle 6 protagoniste: quanti scontri diretti

01/05/2023 17:36

Avvincente e incerta la lotta Champions quest'anno. Sei squadre in sei punti, tanti scontri diretti ancora da giocare e tutto questo in attesa delle decisioni sulla possibile penalizzazione della Juventus. Questi i calendari a confronto dei sei club che lottano per i posti dal secondo al quarto

Classifica dopo 32 giornate

Lazio 61

Juventus 60

Inter 57

Milan 57

Roma 57

Atalanta 55

Il calendario della Lazio (61 punti)

3 maggio, Lazio-Sassuolo

6 maggio, Milan-Lazio

14 maggio, Lazio-Lecce

21 maggio, Udinese-Lazio

28 maggio, Lazio-Cremonese

4 giugno, Empoli-Lazio

Il calendario della Juventus (60 punti)

3 maggio, Juventus-Lecce

7 maggio, Atalanta-Juventus

14 maggio, Juventus-Cremonese

21 maggio, Empoli-Juventus

28 maggio, Juventus-Milan

4 giugno, Udinese-Juventus

Il calendario dell'Inter (57 punti)

3 maggio, Hellas Verona-Inter

6 maggio, Roma-Inter

14 maggio, Inter-Sassuolo

21 maggio, Napoli-Inter

28 maggio, Inter-Atalanta

4 giugno, Torino-Inter

Il calendario del Milan (57 punti)

3 maggio, Milan-Cremonese

6 maggio, Milan-Lazio

14 maggio, Spezia-Milan

21 maggio, Milan-Sampdoria

28 maggio, Juventus-Milan

4 giugno, Milan-Hellas Verona

Il calendario della Roma (57 punti)

3 maggio, Monza-Roma

6 maggio, Roma-Inter

14 maggio, Bologna-Roma

21 maggio, Roma-Salernitana

28 maggio, Fiorentina-Roma

4 giugno, Roma-Spezia

Il calendario dell'Atalanta (55 punti)

3 maggio, Atalanta-Spezia

7 maggio, Atalanta-Juventus

14 maggio, Salernitana-Atalanta

21 maggio, Atalanta-Hellas Verona

28 maggio, Inter-Atalanta

4 giugno, Atalanta-Monza