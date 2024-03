Verso Lazio-Juve, il doppio ex dà un consiglio a Giuntoli: ai bianconeri serve un colpo come Kvara

29/03/2024 19:56

Vladimir Jugovic ha rilasciato una intervista alla 'Gazzetta dello Sport' per analizzare Lazio-Juventus, uno dei big-match della 30esima giornata di Serie A: "La Juve rischia di più, non c’è dubbio. Per Tudor è un vantaggio iniziare la nuova avventura contro i bianconeri. Non tanto perché la Juventus è stata una sua ex squadra da giocatore e pure da vice di Pirlo. La verità è che se Tudor batte la Juventus dà una scossa incredibile a tutto l’ambiente, il modo migliore per partire e svoltare. Se al contrario dovesse perdere, non sarebbe una tragedia: è una cosa che ci può stare, no? A rischiare di più è Allegri, che deve invertire la rotta.

"La Juventus dovrebbe lottare per lo scudetto sempre, come impone la sua storia, ma la Coppa Italia è pur sempre un trofeo e vincerla sarebbe un bel segnale di ripartenza per la società".

"Koopmeimers è un bel centrocampista, abile in rifinitura e in zona gol. Dalla Juventus, però, mi aspetto un colpo meno pubblicizzato: tipo il Vidal dei tempi di Conte, Marotta e Paratici. O il Kvaratskhelia che Giuntoli ha portato al Napoli. Sono dell’idea che non serva sempre comprare giocatori: a volte bisogna pure crearseli".