Verso Juventus-Lazio, il grande doppio ex esalta Rabiot e Luis Alberto

14/09/2023 20:15

Ha indossato le maglie sia della Juventus che della Lazio, vincendo tanto con entrambe: in particolare, è ricordato dai tifosi bianconeri per aver calciato il rigore decisivo nella notte di Roma che regalò l'ultima champions alla Juve, nel 1996. L'ex centrocampista di Lazio, Juventus e Sampdoria Vladimir Jugovic ha parlato in esclusiva per l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport di Luis Alberto e Adrien Rabiot, di fronte sabato prossimo: