Varriale: Ecco la favorita per lo scudetto 2022-2023

09/08/2022 19:58

Questo fine settimana partirà la stagione 2022-2023 del campionato di Serie A, e i giornalisti si stanno scatenando su chi potrebbero essere le squadre favorite per lo scudetto.

A sbilanciarsi anche Enrico Varriale, che sul suo profilo Twitter ha esposto la sua personale griglia di favorite: Inter, Milan, Juventus, Napoli, Roma, Lazio e Fiorentina, riservando a ciascuna una disamina. Ma in questa rosa una squadra in particolare, secondo il volto della Rai, potrebbe puntare allo scudetto, ovvero l'Inter.

Inter: È la mia favorita. Ritrovare la coppia scudetto LuLa è un upgrade notevole per Inzaghi che può pure contare su una rosa rafforzata a centrocampo nelle alternative. Unica incognita, oltre a quella del mercato che potrebbe togliergli #Skriniar, la questione portieri.

Per quanto riguarda invece il Milan, per Varriale a Pioli "manca qualcosa a centrocampo", mentre per la Juve si prospetta "una stagione non semplice per Allegri" tra i parametri zero su cui la squadra ha puntato; la Roma, invece, per il giornalista è candidata alla zona Champions "specie se recupererà il miglior Dybala", la Fiorentina potrebbe trovare "più continuità di rendimento" e sul Napoli l'analisi è questa: "La rivoluzione voluta da De Laurentiis è a metà del guado ed il bicchiere appare, per ora, mezzo vuoto, dopo i tanti addii eccellenti. Tuttavia alcuni innesti, Kvaratskhelia in primis, promettono bene, e soprattutto Spalletti sembra convinto di poter far bene con i nuovi".