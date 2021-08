Un campione d'Europa ha chiesto la cessione, le grandi alla finestra

18/08/2021 21:31

Dopo Locatelli, un altro campione d'Europa del Sassuolo punta i piedi. A chiedere la cessione, più o meno ufficialmente, è stato uno dei simboli del club neroverde, Domenico Berardi. Stando ai rumors e alle indiscrezioni riportate dai vari super esperti di mercato, infatti, l'attaccante del Sassuolo e della nazionale azzurra di Mancini ha fatto sapere ai dirigenti del club emiliano di aver voglia di provare una nuova esperienza. Berardi milita nella formazione neroverde dalla stagione 2012-13, quella della storica promozione in serie A.

Berardi sul mercato, big alla finestra

Tante le big che potrebbero essere interessate al suo acquisto. La Fiorentina, in tempi non sospetti, ha chiesto informazioni sul suo conto e anche la Lazio ha fatto qualche tentativo, visto che Sarri è un suo grande ammiratore. Sia i viola che i biancocelesti, tuttavia, non sembrano nelle condizioni di soddisfare le richieste del Sassuolo, che dopo il "regalo" Locatelli alla Juventus non è nelle condizioni di fare altri sconti. Servono 30 milioni, stavolta subito, per prendere Berardi, cifra che potrebbe scoraggiare in partenza anche il Milan, altra big potenzialmente interessata al talento calabrese, a meno che Maldini non riesca a piazzare Castillejo, ricavando denaro liquido per un eventuale assalto.