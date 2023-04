Ultras Salernitana contro cambio data gara col Napoli: Ci sono le regole

26/04/2023 11:16

Ancora non si sa se e in che misura verrà deciso un cambio di data di Napoli-Salernitana per consentire ai tifosi azzurri di poter festeggiare "in diretta" lo scudetto in caso di successo della squadra di Spalletti e vittoria o pareggio dell'Inter con la Lazio ma c'è chi non ci sta. Gli ultras della Salernitana prendono posizione con un comunicato firmato dalla Curva Sud Siberiano:

"RISPETTATE LA SALERNITANA. Il solito teatrino di un calcio folle con regole stravolte e porte girevoli. Le certezze e le date imposte che vengono cambiate sulla base di non si capisce bene cosa. E' giusto che Napoli e i napoletani festeggino il loro traguardo, ma l'intero panorama calcistico italiano e SALERNO meritano rispetto".