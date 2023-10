Ufficiale, cambiano le date della Supercoppa italiana: nuovo calendario

03/10/2023 20:37

La Supercoppa italiana nel nuovo formato a quattro con Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina non si giocherà più ai primi di gennaio. Lo ha reso noto la Lega Serie A, che ha dato annuncio di uno slittamento:

"La Lega Serie A informa di aver ricevuto, da parte delle Autoritá sportive arabe, una richiesta di spostamento, sempre nel corso del prossimo mese di Gennaio 2024, della EA SPORTS FC SUPERCUP. Le nuove date verranno comunicate a valle del Consiglio di Lega convocato per il 9 ottobre”.

La Final Four, dunque, si giocherà sempre a gennaio ma in altra data. E questo rappresenta un problema per chi annovera calciatori africani o asiatici in squadra (Osimhen, Anguissa, Kamada, ecc.): se infatti la Supercoppa a inizio mese poteva essere giocata dai calciatori prima dell'inizio di Coppa d'Africa o Coppa d'Asia, adesso col rinvio sarà praticamente impossibile schierarli in campo.