Uefa, in arrivo i premi alle squadre italiane in Champions: ecco quanto incasseranno

02/11/2023 19:43

Come riporta Calcio & Finanza, la Uefa pagherà domani una nuova percentuale dei premi riguardanti la Champions League. Si tratta di un totale, da suddividere fra i 32 club, di 284,55 milioni di euro di cui 134,4 per i bonus risultati delle prime tre giornate e 150,15 per il market pool.

Le italiane domani incasseranno complessivamente 34,7 milioni di euro. Quella che riceverà la quota maggiore è il Napoli con 12,4 milioni di euro, cifra influenzata dal market pool legato alla vittoria dello Scudetto lo scorso anno. A seguire ecco l'Inter con 9,93 milioni di euro, quindi la Lazio con 8,83 milioni di euro. Ultima in questa graduatoria è il Milan con 3,56 milioni di euro, coi rossoneri che pagano il quarto posto dello scorso anno in campionato e i risultati deludenti nelle prime tre sfide del girone Champions di questa stagione.