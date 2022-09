Turnover: Mou non sa cosa sia, Allegri sì ma c'è chi lo batte

25/09/2022 11:38

Un calendario fitto, tra impegni di ogni tipo racchiusi in pochi giorni prima della lunga sosta per il Mondiale, gli infortuni - mai così frequenti come in questo avvio di stagione - e le squalifiche. Tutto insomma lascerebbe pensare ad un turnover massiccio da parte degli allenatori di serie A ma le statistiche dopo le prime 7 giornate rivelano alcune sorprese. Il più allergico è alle rotazioni non è Sarri, che pure si piazza terzo, ma Mourinho. Nella sua Roma conta solo 15 calciatori schierati dal 1', davanti a Sampdoria (16), Lazio, Salernitana, Spezia e Empoli 17.

Pioli ne fa un uso ragionevole (18) come Spalletti e Inzaghi (ma anche Udinese e Cremonese). Con 19 giocatori utilizzati ci sono Lecce, Atalanta, Sassuolo. Ancor più abituati a cambiare, con 20 giocatori, Verona, Bologna e Torino.

Costretto da assenze continue Allegri che ha alternato 21 giocatori nella sua Juventus ma l'allenatore bianconero non è al primo posto in questa speciale classifica. Più di lui ha fatto Italiano con la Fiorentina (22) e il Monza (ora di Palladino e prima di Stroppa) con 24 giocatori.