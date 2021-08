Tramontana: Inter fuori corsa? Ma avete visto le altre?

18/08/2021 16:29

Nessuno vede l'Inter tra le favorite per lo scudetto nelle griglie estive. Non solo, i nerazzurri dai più vengono messi alle spalle anche di Napoli, Roma e Lazio, come destinati a un campionato anonimo ma Filippo Tramontana non ci sta. La voce del tifoso di 7Gold su l'Interista spiega perché non è d'accordo e scrive

L’Inter inspiegabilmente è trattata da ultima ruota del carro. Io capisco che perdere in un colpo solo Conte, Eriksen, Lukaku e Hakimi sia da manicomio ma è anche vero che la società non è stata a guardare e non si è addormentata anzi, si è adoperata per rendere queste partenze meno traumatiche e dolorose possibili. E’ arrivato Calhanoglu (che non dimentichiamo era titolare del Milan secondo in classifica), sono sbarcati a Milano Dzeko e Dumfries e la punta mancante arriverà entro fine mercato. Sono d’accordo coi più nel dire che la differenza con le avversarie al titolo si è assottigliata (ma far passare che l’Inter sia da 5/6 posto mi pare una forzatura priva di logica che fa un po’ ridere.