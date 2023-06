Tra Adl e l'Empoli feeling eterno: un altro gioiellino nel mirino del Napoli

18/06/2023 08:33

Il feeling è di vecchia data: dall'Empoli De Laurentiis ha sempre attinto per rafforzare il suo Napoli, sia per la rosa della squadra che per la panchina. Tra i primi ci fu Valdifiori, play fortemente voluto proprio dal presidente ma che si perse anche per l'esplosione di Jorginho, poi Hjsay, Zielinski, Verdi, Di Lorenzo, senza dimenticare quel Maurizio Sarri che esplose in azzurro proprio dopo gli anni a Empoli. Si era parlato anche di Tommaso Accardi, il ds dell'Empoli, come possibile erede di Giuntoli ma alla fine è rimasto in Toscana, rinnovando con il club di Corsi. Amici i due presidenti, affari facilitati ed allora ecco che il Napoli avrebbe messo nel mirino un altro gioiellino della scuola empolese.

Piace, e non da ora, quel Tommaso Baldanzi che ha fatto faville ai Mondiali Under 20 in Argentina e che fino a poco fa era nei radar anche dell'Inter. Importante la cifra richiesta: 15 milioni di euro, ma si tratta. Baldanzi piaceva anche a Spalletti e verrebbe a fare il vice-Zielinski, qualora il polacco rinnovasse il contratto in scadenza 2024 (l'alternativa è la cessione in questa finestra estiva).