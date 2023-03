Tifosi Eintracht a Napoli, il divieto di trasferta fa infuriare l'UEFA

14/03/2023 18:56

Il controverso caso della trasferta vietata, poi autorizzata, poi di nuovo vietata per alcuni tifosi dell'Eintracht per il match al Maradona contro il Napoli ha fatto saltare la mosca al Naso all'UEFA.

Eravamo rimasti all'immancabile TAR della Campania che ha dato il nulla osta alla trasferta dei tifosi tedeschi accogliendo il ricorso del club, ma poi la Prefettura ha ribadito il divieto per i supporters residenti a Francoforte. La cosa come abbiamo detto ha fatto innervosire la Federazione guidata da Ceferin, con quest'ultimo che ha commentato: