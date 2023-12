Superlega, il ceo Reichart apre al dialogo con la Uefa e fa un riferimento ad Agnelli

21/12/2023 18:49

"Se siamo pronti a negoziare con la Uefa? Siamo aperti al dialogo con tutta la famiglia del mondo del calcio. Siamo molto soddisfatti che i club possano guardare la nostra proposta alla luce del sole e liberi da minacce di sanzioni. Il nostro dialogo sarà per coinvincere club e ifosi che questa proposta è un bene per il calcio". Lo ha detto Bernd Reichart, ceo di A22 (la società dietro il progetto Superlega), in una intervista all'ANSA. "Abbiamo ricevuto molto supporto oggi e apprezziamo quello di tutti, anche quello di Andrea Agnelli. Quando partirà il nuovo torneo? Non vogliamo fare speculazioni, ma sarà il più presto possibile"