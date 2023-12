Supercoppa italiana, ufficiali le date della Final-4

29/12/2023 12:26

La Lega Serie A, attraverso un comunicato ufficiali, ha ufficializzato le date della 36esima edizione della Supercoppa Italiana, la prima con il nuovo format. Saranno, infatti, quattro le squadre (Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina) che si contenderanno l'ambito trofeo all' "Al-Awwal Park Stadium", lo stesso che ospitò la finale di Supercoppa Juventus-Lazio. L'impianto ospiterà sia le semifinali che la finalissima.

I campioni d'Italia del Napoli affronteranno la Fiorentina (seconda classificata in Coppa Italia) il prossimo 18 gennaio alle ore 20 italiane; mentre l'Inter scenderà in campo sempre allo stesso orario il 19 contro la Lazio. La finale della Supercoppa è prevista per il 22 gennaio 2024.