Supercoppa Italiana, l'Arabia ci ripensa: svelato il motivo

08/12/2023 13:33

La Supercoppa italiana in Arabia Saudita potrebbe non disputarsi. Come riportato, infatti, dal Corriere della Sera, ci sarebbero svariati problemi relativi alla nuova edizione del trofeo nazionale, competizione che quest'anno vedrà protagoniste Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio.

La Supercoppa è in programma dal 21 al 25 gennaio nel Paese asiatico; tuttavia la proposta sarebbe quella di giocare a febbraio per distanziarla dall'edizione spagnola. L'Arabia non gradirebbe la partecipazione di Lazio e Fiorentina (club ritenuti "piccoli") a differenza di quello che avrebbero potuto portare in termini economici Juventus e Milan (grandi assenti del nuovo format).