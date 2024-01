Supercoppa Inter-Lazio, le scelte di Inzaghi e Sarri: novità su entrambi i fronti

19/01/2024 19:28

Sono state annunciate le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, seconda semifinale della supercoppa italiana, che si gioca dalle 20 all'Al-Awwal Stadium di Riad. Sarri ritrova Immobile al centro dell'attacco: Felipe Anderson torna così nel suo ruolo naturale, a destra. A sinistra Zaccagni completa il tridente. A centrocampo manca Luis Alberto: gioca l'ex Vecino, confermato Rovella in mezzo. Dietro c'è Gila al posto di Patric. Inzaghi con la formazione tipo: rispetto alla gara vinta col Monza torna al centro della difesa Acerbi, ex della sfida, per il resto non cambia nulla. Pavard e Bastoni completano la difesa davanti a Sommer, Darmian confermato a destra e Dimarco a sinistra. Mediana con Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, in attacco Lautaro e Thuram. Questi gli 11 iniziali.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Vecino; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri