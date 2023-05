Supercoppa: Ecco l'avversario del Napoli in semifinale, gli accoppiamenti

25/05/2023 09:40

Il successo dell'Inter nella finale di coppa Italia contro la Fiorentina non apre nuovi posti alle italiane nelle coppe europee ma consente di poter stabilire gli accoppiamenti per la supercoppa italiana, competizione rivoluzionata dalla Lega Serie A, che ha deliberato in favore del nuovo format Final Four. Non più la classica gara secca tra le vincitrici dello scudetto e della Coppa Italia (col vecchio format ci sarebbe stata la sfida tra Napoli e Inter), ma una competizione allargata anche all’altra finalista della coppa nazionale e alla squadra che si classifica al secondo posto in campionato.

La prossima giornata di Serie A potrebbe infatti regalare diversi verdetti, dalla qualificazione alla Champions League alla lotta per non retrocedere. Ma non solo. La seconda posizione – momentaneamente occupata dalla Lazio – ci dirà chi si unirà in Arabia Saudita al gruppo composto da Napoli (Campione d’Italia), Inter (vincitore della Coppa Italia) e Fiorentina (finalista della Coppa Italia).

Il successo dei nerazzurri, nel frattempo, ha consentito di definire gli incroci per la Final Four che andrà in scena a gennaio del 2024, con le due semifinali così composte:

Napoli-Fiorentina

Inter-Lazio o Milan