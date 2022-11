Suma: La lezione di Calabria e Giroud non è servita a niente

26/11/2022 07:47

Chiede calma e pazienza Mauro Suma nel suo editoriale per Milannews e nel dirsi convinto che è giusto aspettare Origi e Charles De Ketelaere ricorda tanti precedenti illustri, come Castillejo che da riserva d'improvviso divenne titolare e fondamentale per mesi, come Calabria che doveva essere solo la riserva di Andrea Conti, come Messias o come lo stesso Giroud

Un anno fa oggi era malinconicamente fuori squadra...si diceva e si scriveva che da Mandzukic a Olivier non era cambiato granchè...Un anno dopo sapete tutti, sappiamo tutti, sanno tutti... E poi di luoghi comuni ne abbiamo fatta incetta...siamo passati dal Milan che vinceva solo perchè c'erano le porte chiuse al Pioli del secondo anno (ve la ricordate?) che inevitabilmente cala e si deprime, fino alla coppa d'Africa che avrebbe danneggiato il Milan e che invece ha restituito mesi fa a Milanello un grande Bennacer arrivato fino ad oggi.

Per Suma criticare e bocciare già Cdk è un errore