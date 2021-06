Suma a Donnarumma: Gigio, che scriverai ai tifosi del Milan?

A Mauro Suma è piaciuta la lettera d'addio di Simone Inzaghi ai tifosi della Lazio. Il nuovo allenatore dell'Inter ha salutato la tifoseria biancoceleste con un messaggio denso di sentimenti, al punto che il giornalista dal cuore rossonero si chiede se Gigio Donnarumma seguirà il suo esempio. E, nel caso, quali parole potrebbe utilizzare.

Ecco uno stralcio dell'editoriale di Mauro Suma per Milannews:

"Quando Simone Inzaghi è diventato allenatore della Lazio, Gigio Donnarumma era già portiere del Milan da un bel po' di mesi. L'ex Inzaghino aveva alle spalle anche periodi importanti da calciatore con la stessa maglia. Ma anche Gigio aveva, come ha spesso ricordato, il cuore rossonero e un paio d'anni nelle giovanili milaniste alle spalle. Comunque sia, c'era tanto cuore nella lettera di congedo di Simone Inzaghi ai tifosi laziali. Tanta vita, tanto sentimento, tanta storia. La domanda sorge spontanea, ma quando non ci sarà più il dorato paravento dell'Europeo (il più a lungo possibile, ci auguriamo tutti) e tutto sarà ufficiale con il Psg, Gigio scriverà qualcosa ai tifosi rossoneri o no? Per carità, un testo social lo si mette sempre insieme. Ma sarà dura per chi ne avrà l'incarico. Non sarà semplice. Perchè tutti andranno a leggere più i commenti che altro. Tutti i Milanisti continuano a riconoscersi nelle parole laiche, sobrie e adeguate di Paolo Maldini e Ivan Gazidis, su questo non c'è dubbio. Ma poi c'è sempre nel mare magno della tifoseria, l'adrenalina che rimbalza, il sangue che scorre. Lasciatemi dire sul piano solo morale e non economico: peccato per come è finita. Anche se, fino a che non misureremo il congedo e non leggeremo la lettera, se ci sarà, non sarà davvero finita. Comunque sia...mi spiace solo per papà Alfonso. Senza scendere in particolari che non conosco e giusto per rimanere alla sostanza, che i social lo lascino in pace papà Alfonso. Lui non centra proprio niente".