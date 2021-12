Stadio Tor di Valle, maxi richiesta di risarcimento del Comune alla Roma

23/12/2021 16:35

Doveva rappresentare il futuro della Roma, si è rivelato una chimera e ora rischia di prosciugare ulteriormente le casse della società giallorossa, visto che è arrivata una richiesta di risarcimento danni dall'amministrazione comunale capitolina che ammonta addirittura a 331 milioni di euro, da ripartire assieme a due parner di quella sfortunata avventura, Euronova e Cpi. A raccontare l'intricata vicenda dello stadio di Tor di Valle è La Repubblica con un articolo in cui si dà notizia della singolare richiesta dei legali del Campidoglio alla Roma.

In particolare, per i danni d'immagine e la rilevanza ultranazionale del progetto l'amministrazione capitolina chiede 32,7 milioni di euro, calcolati essenzialmente facendo la conta dei risultati usciti su Google cercando "lo stadio della Roma non si farà". Poi ci sono due milioni di euro per le "ore di lavoro perse" dai dipendenti capitolini, in fondo pochi spiccioli se rapportati all'ultima e più consistente voce, quella relativo al capitolo delle opere pubbliche: ben 276 milioni di euro. Lunedì il ricorso è stato depositato presso il Tar del Lazio, si attende la contromossa della Roma.