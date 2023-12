Stadio Maradona ceduto al Napoli? interviene anche De Luca: le parole sferzanti

"Vendere? Ma è una domanda da cristiani da fare a me sotto Natale?". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca , a margine del Villaggio Coldiretti, ha risposto ai cronisti che gli chiedevano della querelle tra il Comune di Napoli e la società Calcio Napoli relativa alla vendita dello stadio Maradona . E in merito al conferimento della cittadinanza onoraria a Spalletti, De Luca ha detto: " Spalletti è una bella figura e su questo credo siamo d'accordo tutti e anche De Laurentiis è una bella figura e ha pure i soldi".

