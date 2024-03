Squalifica Vlahovic, ecco la decisione della Juventus

20/03/2024 10:01

Il cartellino rosso rimediato nel finale di partita contro il Genoa da Dusan Vlahovic, non è stato digerito dalla società bianconera, con il club che non è rimasto soddisfatto dal comportamento tenuto sul rettangolo di gioco dal centravanti serbo.

La Juventus medita quindi una sanzione economica pari a 70 mila euro, ossia il 5% del suo stipendio in bianconero al lordo. Accertata l'assenza di Milik, anche l'ex Viola sarà quindi indisponibile per il confronto con la Lazio del prossimo 30 marzo, una bella gatta da pelare per Massimiliano Allegri che certamente sta vivendo un periodo complicato sulla panchina della Juventus.