Spunta l'offesa di Barone a Zhang, si scatena la bufera sul web

24/10/2022 10:33

Non si placano le polemiche legate a Fiorentina-Inter, dall'arbitraggio di Valeri al filmato dove si vede un tifoso interista aggredito al coro di "buttalo di sotto". Mentre la Digos toscana sta cercando di identificare i facinorosi in tribuna al Franchi e mentre il club viola aspetta scuse che mai arriveranno dall'Inter, sulla Gazzetta si leggono gli insulti che il dg Joe Barone e altri personaggi avrebbero rivolto a Zhang, Marotta e Ausilio mentre abbandonavano la tribuna autorità:

“Mafiosi” la parola sentita più volte e distintamente”

Per Zhang, che tornava a seguire l'Inter in trasferta a distanza di mesi (l'ultima volta era stato in occasione della finale di coppa Italia con la Juve), una situazione inattesa e paradossale ma il patron dell'Inter non è il primo a subìre attacchi dai tifosi fiorentini.





in passato, tra gli altri, un “destino” simile è toccato ad Adriano Galliani, colpito anche da una monetina in testa, ad Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Gian Piero Gasperini, Carlo Ancelotti e, ultimo prima di sabato, Luciano Spalletti, che il 28 agosto era arrivato faccia a faccia con un tifoso, al quale è stato vietato l’ingresso negli stadi per due anni.

Fioccano i commenti sui social: "Vi accorgete solo adesso che c'è un problema in una parte cospicua del "tifo" viola?", oppure: "i tifosi viola da sempre non sono degni di rappresentare quel gioello di Città che è Firenze.Quanto al presidente viola è lo specchio dei propri tifosi,Squallore!" e ancora: "Il Franchi è da sempre questa roba qua. Ve ne accorgete solo quando vi toccano nell’intimo. Non trattano civilmente giocatori e allenatori figurarsi i tifosi. Se vuoi ti dico come accolgono e come trattano quelli della Juventus...": e infine: "Mr. Commisso invece di frignare a ogni sconfitta per l'arbitraggio, dovrebbe insegnare l'educazione al suo popolo, in primis a quello della Tribuna, visto che succede ogni partita".