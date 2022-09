Spalletti e la cura-martello su Kvara: Non gli perdona niente, nuova frecciata

14/09/2022 09:18

"L'abbiamo comprato per questo, quando non farà gol e belle partite sarà un problema". Lo disse il 15 agosto scorso, dopo l'esordio vincente con gol, Luciano Spalletti parlando di Kvaratskhelia, il nuovo gioiello del Napoli. E successivamente il tecnico azzurro ha sempre riservato più bastone che carota per il talento georgiano. Dopo la prova - con gol - contro il Monza, un'altra piccola frecciata: "Si deve ancora sciogliere: sente ancora troppo questo nuovo incarico che ha. Sa che deve dare delle soddisfazioni a un pubblico esigente come Napoli. A volte esagera con i dribbling e si stanca, risultando poi meno lucido quando serve davvero l'uno contro uno".

Anche all'Olimpico con la Lazio Kvara fu decisivo con un gol ma anche in quel caso Spalletti lo rimproverò:

“Non sono rimasto sorpreso del suo inizio, anzi oggi sì per via del gol che ha sbagliato perché è un giocatore molto tecnico. Poi è un ragazzo molto timido, che non vorrebbe mai sentirsi al centro di una stanza, ma in campo ha tutto un altro atteggiamento. Può diventare ancora più leggero. Se faceva quel gol di piatto…lui se gli capitano 10 palle così fa 10 gol. Però deve essere contento, si è fatto trovare nelle posizione giuste. Sul gol al volo si era smarcato benissimo, è uscito fuori al momento giusto. Ci aspettiamo di più. Se lo vedi camminare è tutto caracollante, tutto molleggiato. Poi quando gli dai la palla tra i piedi è bravo a giarsi all’interno, all’esterno. Soffre quello che può essere il contatto fisico"

Ieri, alla vigilia della gara di Champions con i Rangers, altra battutina di Spalletti