Sorteggio Champions: In quale fascia andrà l'Inter, tutti i verdetti

E' stata una giornata importante quella di ieri per definire il quadro della prossima Champions League. L'Inter, battendo l'Atalanta, si è aggiudicata il penultimo posto a disposizione in serie A (l'altro se o giocano Milan e Juve, più la variabile Roma se dovesse vincere l'Europa League). I verdetti in Germania, Francia e Portogallo hanno poi quasi definito del tutto la prima fascia, quella riservata ai campioni nazionali, come il Napoli.

In Germania il Bayern, approfittando del clamoroso scivolone interno del Borussia Dortmund, ha vinto per l'11esima volta di fila la Bundesliga, in Francia al Psg è bastato un pari per brindare in anticipo e in Portogallo il Benfica ha centrato il primo posto ai danni del Porto. Tutte andranno in prima fascia assieme anche al Barcellona, il Manchester City. Potrebbe esserci posto anche per l'Inter, se vincesse la Champions (altrimenti toccherà al Feyenoord con i nerazzurri che al momento sarebbero in seconda fascia) e alla Roma se battesse il Siviglia (altrimenti toccherà agli spagnoli, attualmente solo noni in Liga).