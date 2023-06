Sorteggi Champions, ecco in che fascia saranno Inter, Napoli, Milan e Lazio

Con il successo del City sull'Inter nella finale di Istanbul si è chiusa l'edizione 2022-2023 di Champions League ed è quasi del tutto fissato il quadro delle prossime partecipanti con le relative fasce per i sorteggi. In prima fascia, dove vanno le vincenti dei rispettivi campionati, troviamo Manchester City, Barcellona, Napoli, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Siviglia e Feyenoord (ci sarebbe stata l'Inter al posto degli olandesi se avesse vinto ieri).

In seconda fascia Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto e Arsenal più l'Inter. Ci sono solo quattro squadre certe di accedere alla terza fascia del sorteggio, due delle quali sono italiane: si tratta di Milan e Lazio. Insieme a loro anche Red Bull Salisburgo e Stella Rossa. Delle squadre che potrebbero aggiungersi a queste quattro a seconda dell'esito dei preliminari o della finale di Champions sono: Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Real Sociedad, Celtic e Newcastle.

Solo due le squadre certe di far parte della quarta fascia: il Lens e l'Union Berlin. Potrebbero entrarvi anche Real Sociedad, Celtic e Newcastle (in ordine crescente di probabilità). Ovviamente questa fascia sarà quella più popolata da squadre che vengono dai preliminari: vi parteciperanno, fra le altre, Young Boys, Dinamo Zagabria, Galatasaray, Braga, Rangers, PSV Eindhoven, Marsiglia, Copenaghen, Sparta Praga, AEK Atene. Peraltro si comincerà molto presto, appena tre giorni dopo la finale di Istanbul: il sorteggio del primo turno preliminare è in programma il 13 giugno.