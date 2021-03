Sky, altro schiaffo: proposta respinta, serve nuovo bando

29/03/2021 20:47

Da regina del calcio in tv a cenerentola. È quello che rischia di diventare Sky, la pay tv satellitare che, dopo essere stata beffata da Dazn sui pacchetti principali del prossimo trienno di serie A (sette gare in esclusiva più altre tre in co-esclusiva) non è riuscita ad aggiudicarsi neppure il contentino delle tre partite da trasmettere in coabitazione con la piattaforma streaming.

Sky, nemmeno le tre partite in co-esclusiva

A raccontare i dettagli della trattativa saltata con la Lega Serie A è il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, con uno scoppiettante post su Twitter:

"Il pacchetto delle 3 partite di Serie A in co-esclusiva non è stato assegnato a Sky. Si procederà a nuovo bando Cagliari Crotone Genoa Sampdoria Sassuolo Benevento Bologna Spezia Torino Udinese Milan Parma Roma hanno votato sì: sono 13, ne servivano 14".

Tra le big, dunque, Juventus, Inter, Napoli e Lazio hanno votato contro l'offerta di Sky. Per aggiudicarsi almeno le tre partite in palio a turno di campionato, la pay tv dovrà partecipare a un altro bando. E potrebbe vedersela con Mediaset e Amazon, che pure sembrano interessate all'affare.