Skriniar replica a Marotta, punge il Milan e rivela come sta Donnarumma

06/11/2023 17:41

Gli inizi non sono stati brillantissimi per Skriniar a Parigi: l'ex Inter ha accusato le differenze ma non ha rimpianti. Alla vigilia del suo ritorno al Meazza, sia pur sponda Milan, il difensore dice

"Mi aspettavo un inizio non facile, ma sono contento per questa nuova esperienza. Ci sono state partite in cui poteva andare meglio, ma questo fa parte del gioco. Io sono contento, ho sempre più fiducia in me stesso. San Siro sarà molto caldo...So benissimo che sarà una partita difficile anche da quanto punto di vista: io ho giocato 6 anni qua e so come affrontare questo stadio da avversario.

Per me è una bella emozione tornare qua, ho vinto i primi trofei e ho vissuto bellissimi anni. Sono qua con la maglia del Psg, però".

Dopo un passaggio su Donnarumma ("dico la verità e non lo vedo preoccupato, è uno dei più forti al mondo e ha grande esperienza. Domani sarà concentrato al 100%") lo slovacco replica a Marotta che ha detto che ha fatto finta di voler firmare?