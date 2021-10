Signori disgustato da tifosi Milano: Non dovrebbero entrare

07/10/2021 14:30

E' rimasto di stucco, amareggiato come tantissimi davanti alla tv a sentire quei fischi dello stadio. Beppe Signori non si indigna tanto per la contestazione dei milanisti a Donnarumma ma per i fischi all'inno spagnolo durante la gara di ieri. L'ex bomber della Lazio, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 dice

In certe circostanze manchiamo di civiltà e nel rispetto di altre nazioni, fischiare un inno nazionale è incomprensibile, è mancanza di cultura, questa gente non dovrebbe andare allo stadio

Poi analizza la gara